Homem é atropelado por motocicleta no bairro Jardim Maluche, em Brusque

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na manhã desta segunda-feira, 16, em Brusque. O fato ocorreu na avenida Dom Joaquim, no bairro Jardim Maluche, por volta das 11h50.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima foi um homem, de 42 anos, que foi atropelado enquanto cruzava a via.

Ele foi encontrado deitado na pista, apresentando suspeita de fratura fechada na perna esquerda (terço distal da tíbia e fíbula), assim como escoriações no rosto. Os ferimentos foram imobilizados e a vítima foi levada para o Hospital Azambuja.

Os bombeiros informaram que o motociclista envolvido no acidente não estava mais no local quando as equipes chegaram. Desta forma, não foi possível identificá-lo.

