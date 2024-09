Projeto do Canal Limeira avança significativamente em Brusque

Na última semana, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica avançou significativamente no projeto do Canal da Limeira em Brusque. No momento, as equipes estão finalizando as adaptações do projeto, que contemplará aproximadamente 9km de obras.

Oriundos do financiamento Fonplata, o investimento de mais de R$ 30 milhões, garantirá a retificação do rio, contenção, dragagem em alguns pontos estratégicos.

O secretário da pasta, Alex Gonçalves, relembra que para a execução do serviço será necessário um amplo licenciamento ambiental. “Precisamos pensar sempre no futuro e realizar essas importantes obras, minimizando os danos ao meio ambiente. No momento, estamos finalizando o projeto para posteriormente solicitar o licenciamento.”

O bairro Limeira sofre há anos com os impactos das cheias. “É uma região que precisa de cuidado, principalmente na região do Dom Nelson. São anos que a população sofre e com essa obra, vamos trazer mais segurança, mais conforto e dignidade para os moradores”, finaliza o secretário.

Após toda a documentação necessária, os trabalhos serão realizados nas proximidades da Escola de Educação Fundamental Alberto Pretti até o rio Itajaí-Mirim.

Leia também:

1. Brusque terá transporte público gratuito no dia da eleição; confira as linhas disponíveis

2. Pais que recusaram vacinar filhos contra a Covid-19 são notificados pelo MP-SC em Brusque

3. Motociclista é hospitalizado após sofrer queda em Guabiruba

4. Carro reduz velocidade para virar à esquerda em rodovia e é atingido por outro veículo, em Brusque

5. Homem que agrediu outro e o deixou com lesões para defender seus cães é condenado em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: