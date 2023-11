Ministro Flávio Dino, indicado ao Supremo, é devoto de Santa Paulina

Dino devoto

O futuro ministro “supremo” Flávio Dino é devoto de Santa Paulina. Com intermediação e a pedido da deputada federal Ana Paula Lima (PT), que já tem uma imagem dela em um nicho especialmente preparado em seu gabinete no Congresso, outra foi levada por um vereador de Nova Trento e já entregue a ele, que a esperava ansiosamente.

Conexões 1

Lamentavelmente, com frequência cada vez maior, Balneário Camboriú divide as notícias positivas nas seções de economia e frivolidades com as negativas, nas policiais da mídia nacional e até internacional. No desmantelamento, ontem, de um grupo suspeito de captar R$ 1 bilhão com pirâmide financeira e ostentar vida de luxo, alvo da Polícia Federal na Operação Ouranós, a “Dubai brasileira” marcou presença destacada. Uma particularidade: o crime começou ali e depois se espalhou Brasil afora, ludibriando milhares de pessoas.

Conexões 2

Os dados a operação são impressionantes: envolveram 12 pessoas físicas e mais de 50 empresas, com bloqueio e sequestro de aproximadamente R$ 400 milhões em bens, dos quais 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, mais de 111 contas bancárias, além de três fundos de investimento.

No muro

Aliado de Bolsonaro, o senador Esperidião Amin (PP-SC) disse para o jornal “O Globo” que já tem uma posição sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, mas que não revelaria suas intenções de voto até que surgissem os “fatos concretos”.

Penalidade máxima

Uma operação deflagrada ontem cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco estados para apurar indícios da prática de condutas ilícitas que podem configurar organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol. Estão sob investigação 13 jogos da Série A e B de 2022 que podem ter sido manipulados. Entre os quais Avaí x Flamengo e Náutico x Criciúma, respectivamente.

Contradição

Até na bancada a seu favor no Legislativo o governador Jorginho Mello vem sendo cobrado por incoerências na proposta do Orçamento do Estado para 2024. Não conseguem entender como, em um momento em que SC sofre com seguidas enchentes e com a necessidade de investimentos para ampliação do sistema de controle e prevenção de cheias, o governo resolve reduzir os recursos para a Defesa Civil. Serão R$ 188 milhões em 2024 contra os R$ 208 estimados para este ano.

Solidariedade

O Sindicato dos Jornalistas de SC promove ato público, amanhã, às 10 horas, no campus da UFSC, em solidariedade à jornalista Schirlei Alves, condenada a um ano de prisão em regime semiaberto e a pagar indenização de R$ 400 mil pela publicação de uma reportagem no The Intercept Brasil apontando constrangimentos sofridos pela influenciadora Mariana Ferrer durante o julgamento, no Judiciário de SC, do homem acusado de estuprá-la. O episódio lança uma sombra sobre a liberdade de imprensa no Brasil.

Custeio

Atendendo consulta da prefeitura de Blumenau, o Tribunal de Contas do Estado está esclarecendo todos os 295 prefeitos de SC: eles não podem incluir despesas com vigilância armada de escolas para atingir o mínimo constitucional de 25% da receita corrente líquida com gastos em educação. Só podem aquelas inerentes aos serviços de vigilância própria do ambiente escolar.

Explique-se, Dino

Antes de deixar o Ministério da Justiça para ser “supremo”, o ministro Flávio Dina vai ter que explicar-se no Congresso. O senador Jorge Seif (PL-SC) teve aprovado requerimento para que ele esclareça a recepção, no palácio do Ministério da Justiça, de Luciane Barbosa Farias, integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Fraude

A empresa de inteligência de dados ClearSale registrou que durante a Black Friday, de 23 a 26 deste mês, o menor índice (0,6%) em tentativas de fraude foi em SC, Paraná e Rio Grande do Sul. Durante a data, a região totalizou mais de R$3,9 milhões em valor de fraude evitada. Foram reportados 2,6 milhões de pedidos na região no fim de semana da Black Frida 2023 com valor de R$ 690 milhões. A quantidade de fraudes evitadas durante a data chegou a 2,6 mil, e o ticket médio da fraude foi de R$ 1.418.