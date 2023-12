Missa marca despedida do padre Jaime Ludwig da Paróquia São Luís Gonzaga

Na noite do domingo, 17, foi celebrada a missa de despedida do padre Jaime Ludwig da Paróquia São Luís Gonzaga. Natural de Boa Vista do Buricá, no Rio Grande do Sul, ele chegou em Brusque no início deste ano para ocupar a função de vigário paroquial e agora se despede para assumir como pároco, na Paróquia São José, em Botuverá.

Em seu lugar, a paróquia acolherá como novo vigário, a partir de fevereiro, o padre Mariano Weizenmann, atual formador no Convento Sagrado Coração de Jesus.

A missa na igreja Matriz foi presidida por padre Jaime e concelebrada pelo pároco, padre Diomar Romaniv; pelos demais vigários, padres Adilson Colombi, Eurico Krautler, Paulo Vanderlei Riffel e Rodrigo Tascheck; além do padre Mariano Weizenmann.

Padre Jaime agradeceu pela oportunidade de fazer parte da história da Paróquia São Luís Gonzaga no ano do Jubileu.

“Muita alegria, satisfação e gratidão pela oportunidade de fazer parte dos 150 anos da paróquia. Fui chamado na metade do primeiro tempo para contribuir com essa história e aqui estamos concluindo o Jubileu. Agora a Província me chama para uma nova missão, na paróquia São José, em Botuverá”.

Durante os meses que esteve em Brusque, padre Jaime atendeu as comunidades Santa Paulina, no bairro Souza Cruz; e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Maluche. Também atuou em movimentos e pastorais, principalmente na Pastoral da Acolhida; Catequese dos Noivos; e também no acompanhamento dos Ministros da Sagrada Comunhão.

“Gratidão pelo tempo e possibilidade de estar partilhando um pouco do carisma dehoniano com toda a comunidade da paróquia”.

Nova missão

De acordo com padre Jaime, a expectativa para o trabalho em Botuverá é grande. “Já fui pároco de uma outra Paróquia São José, no Rio Grande do Sul, e agora retorno para uma Paróquia São José, em Santa Catarina. Primeiramente, vamos conhecer a realidade pastoral e ver o que é possível fazer para que se possa unir e congregar mais a comunidade junto ao trabalho da Igreja e dos movimentos”.

Gratidão pelo serviço

O pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, ressaltou que a missa de despedida é uma forma de agradecer o trabalho do padre Jaime e também de mostrar a união da comunidade.

“Fazemos essa missa entre os padres como um gesto de união paroquial e de comunhão. Queremos dizer primeiro a Deus, muito obrigado pelo sacerdócio dele e também obrigado ao padre Jaime pelo trabalho nas pastorais, nas celebrações e por ter sido a imagem de Jesus, o bom pastor, entre nós”.

Ao fim da celebração, padre Jaime foi homenageado pelo Conselho Pastoral Paroquial (CPP). Ele ainda celebrará as missas de Natal nas comunidades e permanece como professor da Faculdade São Luiz.

Bênção especial

Também durante a missa, os casais que concluíram a catequese dos noivos, as grávidas e as crianças receberam uma bênção especial.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: