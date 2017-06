Moradores da rua Otaviano Rosa estão sem transporte público há dois meses

Há aproximadamente dois meses os moradores da rua Otaviano Rosa, no bairro Cedro Grande, estão sem transporte público. As obras de pavimentação iniciadas em março e o estado da via devido às chuvas das últimas semanas foram alguns dos fatores que inviabilizaram a passagem dos ônibus do consórcio Nosso Brusque.

No entanto, para as famílias que moram na rua e dependem do transporte – cerca de 50-, isso não é motivo para a paralisação do serviço. A costureira Eliane Esser Merizio, que mora na via, conta que assim que a empresa responsável pela pavimentação começou a asfaltar a rua, os ônibus pararam de circular. Os cidadãos que moram na extensão dos 7 quilômetros da rua precisam se deslocar até a entrada do bairro para utilizar o serviço.

“Sabemos que toda a melhoria gera um transtorno, mas precisamos de atenção. Se passa pela rua caminhões e outros veículos, por que o ônibus não pode passar?”, questiona a costureira, que informa que desde a semana passada a via está transitável.

Nosso Brusque: “sem condições de tráfego”

De acordo com o diretor do Nosso Brusque, Arthur Klann, o ônibus não está passando na rua devido às suas condições. Ele afirma que a intenção da empresa é sempre atender bem os passageiros, porém, não pode colocar em risco a vida dos moradores e nem deixar o veículo preso no local por causa da lama e de buracos.

Klann conta que o motorista da linha esteve no local no começo da semana e a via ainda não apresentava condições de tráfego, por isso, os ônibus não estão autorizado a passar. Ele destaca que não é má vontade do consórcio e que assim que tiver condições, os ônibus voltarão ao trajeto anterior.

Prefeitura garante trafegabilidade

Por outro lado, o vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, afirma que na terça-feira, 20, a rua foi patrolada e está apta ao tráfego de veículos. Além disso, ele diz que a obra de pavimentação dos 4,5 km, de responsabilidade da empresa Ramos Terraplanagem, de Blumenau, está sendo tocada.