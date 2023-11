Motociclista fica ferido após acidente envolvendo caminhão em Águas Claras

Um motociclista de 35 anos precisou ser encaminhado para o hospital após colisão contra um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 10h desta quinta-feira, 9, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras, em Brusque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve a identificação revelada, estava com sinais vitais estáveis, mas precisou ser levada para atendimento médico devido a um corte profundo na coxa.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e permaneceu no local. Não foram divulgadas mais informações sobre a causa do acidente.

