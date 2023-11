Motociclista morre após acidente com carro em Brusque

Um motociclista morreu após um grave acidente na rua Alberto Muller, no bairro Limeira, em Brusque, na manhã deste sábado, 11.

De acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h30 e envolveu uma moto e um carro.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista teria invadido a contramão e bateu de frente com o carro. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

Notícia em atualização

