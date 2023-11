Com presença do governador, novos leitos de UTI do Hospital Azambuja são inaugurados

Na manhã deste sábado, 11, foram inaugurados oficialmente os 16 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Azambuja, habilitados por meio de convênio com o governo do estado. Desses, dez atenderão pacientes adultos e seis serão destinados aos recém-nascidos da unidade neonatal da instituição.

A cerimônia foi realizada no auditório da instituição, e contou com a presença do governador do estado, Jorginho Mello. O evento teve também a presença do padre Nélio Roberto Schwanke, diretor administrativo do hospital, bem como de médicos, diretores e autoridades municipais e estaduais.

Diversos políticos também se fizeram presentes, como o senador Jorge Seif, os deputados Carlos Chiodini e Carlos Humberto, e a secretária de estado da Saúde, Carmen Zanotto

A decisão de criar esses novos leitos de UTI veio à tona quando a secretária de Estado da Saúde, Carmem Zanotto, anunciou a iniciativa durante uma visita ao hospital em 2 de agosto. Já em 4 de agosto, o governador Jorginho Mello oficializou o compromisso do estado, liberando um montante de R$ 1,8 milhão para aquisição de equipamentos que possibilitaram a abertura de novos leitos de UTI.

Com essa adição, a estrutura das UTIs do Hospital Azambuja expande-se de maneira significativa. Assim, a instituição passa a oferecer um total de 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e mais 16 destinados aos cuidados neonatais.

Luciano Hang, vice-provedor do hospital, comemorou a conquista. “Hoje é um dia de felicidade, de estarmos recebendo mais investimento no nosso hospital”, disse o empresário, o qual citou, entusiasmo, o novo apartamento-modelo da instituição, o qual segundo ele sintetiza a evolução do Azambuja nos últimos anos.

Padre Nélio, diretor administrativo do hospital, também destacou a evolução ao longo dos anos. “É um momento de grande alegria inaugurar mais UTIs. “Hoje gostaria de dizer muito obrigado, a parceria existente com o estado marca uma presença constante e positiva na nossa instituição”.

O governador Jorginho Mello, em seu discurso, afirmou que a gestão da Secretaria de Saúde está empenhada em trazer mais recursos para os municípios.

“Tenho muito orgulho de ter sido eleito governador deste estado que eu amo, que orgulha o Brasil. Um estado muitas vezes injustiçado pelo governo federal, um estado que manda 100 reais e recebe 10 de volta”, afirmou. “Nós precisamos ajudar, fazer com que essa casa de saúde possa atender mais. Estamos levando a sério, credenciando serviços. Tudo está sendo feito com responsabilidade”.

