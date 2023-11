Motociclista morre após acidente com carro no Médio Vale

Allan Machado foi identificado como o motociclista vítima de um acidente com carro na rua Dr. Pedro Zimmermann (SC-108), em Blumenau. Ele foi velado no Cemitério Jardim da Saudade no fim de tarde deste domingo, 5.

Allan era natural de Blumenau e faleceu aos 32 anos. O acidente ocorreu no fim de tarde de sábado, no bairro Itoupava Central. O condutor do carro também precisou ser hospitalizado.

“Obrigado meu primo Allan Machado. Sempre fomos amigos e irmãos. Sempre tive imenso carinho. Nunca te disse não, fiz o que estava ao meu alcance. Vou sentir saudades”, registrou um familiar nas redes sociais.

O motorista do carro tinha 65 anos e, após bater na moto, acabou invadindo um restaurante. Duas adolescentes, de 11 e 12 anos, estavam no veículo, mas não se feriram. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: