Família de Brusque fatura mais de R$ 60 mil no Domingo Legal

A família Schiptoski, de Brusque, faturou R$ 61.999,19 no programa Comprar é Bom, Levar é Melhor, do Domingo Legal. O episódio foi exibido no SBT neste domingo, 5, e Gabriel, Karina e Viviane concorreram a R$ 80 mil em produtos da Havan.

O valor foi correspondente ao número de acertos às sete perguntas feitas pelo apresentador Celso Portiolli. Essa é a 13ª temporada do game show gravado na Havan de Brusque.

Os familiares se reuniram no fim da manhã para acompanhar o programa juntos. A gravação também contou com vídeos gravados por parentes dos participantes, que se emocionaram com os relatos.

“Que loucura assistir daqui. […] Só quero agradecer o pessoal, tô muito emocionado, tenho nem palavras”, comentou Gabriel enquanto fazia comentários sobre o programa nas redes sociais.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: