Motociclista que colidiu contra poste no Primeiro de Maio morre no hospital

Morreu o jovem de 19 anos que colidiu a motocicleta contra um poste no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na noite do sábado, 4. Ele foi identificado como Denilson Cardoso de Carmo.

Denilson faleceu no Hospital Azambuja na manhã do domingo, 5. Ele será sepultado no Cemitério Parque da Saudade, com data a ser definida pela funerária. O velório acontece no Parque da Saudade.

O acidente

A colisão aconteceu na avenida Primeiro de Maio. O jovem pilotava uma motocicleta Honda XRE. Ele foi atendido pelos bombeiros e apresentava suspeita de hemorragia interna e fratura na coxa e fêmur da perna direita.

Ele ainda vomitou após o acidente. Ele foi atendido pelos socorristas no local e encaminhado ao Hospital Azambuja.

