Motorista é multado por se recusar a fazer teste do bafômetro depois de colidir com caminhão na rodovia Ivo Silveira

Um acidente entre um carro e um caminhão foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 11, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. A colisão aconteceu por volta de 1h40.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu entre um Lifan, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 53 anos, e uma Scania, de Itajaí, conduzida por um motorista de 41 anos. Os dois não se feriram.

A colisão aconteceu quando a Scania aguardava no acostamento para convergir à esquerda, quando o carro colidiu na traseira do reboque no caminhão. A PMRv destaca que o local possui sinalização horizontal e vertical visível.

A PMRv informou que o condutor do carro exalava um odor etílico e se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele foi multado. O veículo foi liberado para uma outra pessoa conduzir.

