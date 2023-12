Receita Federal prorroga prazos para pagamentos de tributos para empresas de Brusque; confira calendário

A Receita Federal prorrogou prazos para o pagamento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, incluindo os recolhidos pelo microempreendedor individual em DAS-MEI, para Brusque e outras cidades catarinenses que sofreram prejuízos por conta das chuvas dos últimos meses.

A Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional publicou, no dia 4 de dezembro, a portaria que definiu os novos prazos.

A iniciativa vai de encontro com as atuais diretrizes da Receita Federal para conformidade tributária, com o objetivo de apoiar os contribuintes em dificuldades com o cumprimento de suas obrigações e fomentar o crescimento econômico no país.

