Motorista e passageira morrem após grave acidente com caminhão no Sul de Santa Catarina

Duas mulheres morreram em um acidente grave entre carro e caminhão em Siderópolis, a 13 quilômetros de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O acidente aconteceu na rodovia SC-446 no sábado, 25. As vítimas, de 41 e 47 anos, eram motorista e passageira do carro, respectivamente.

Ambas as vítimas fatais morreram no local. O carro tinha placas de Treviso, município da mesma região. O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital em Criciúma.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, presume-se que o carro invadiu a contramão e houve uma colisão frontal. As polícias Civil e Científica estiveram no local, além do Instituto Médico Legal (IML).

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: