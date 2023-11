Bradesco apresenta instabilidade e clientes não conseguem acessar saldo bancário em Brusque

Vários clientes do banco Bradesco, de Brusque, informaram instabilidade no sistema do aplicativo do banco. Não está sendo possível acessar o saldo da conta. Funcionários da agência informaram que o problema deve ser resolvido ainda nesta segunda-feira, 27.

O problema não acontece somente nas unidades de Brusque. Durante a manhã, o nome “Bradesco” estava nos trending topics do X, antigo Twitter. Diversos usuários relataram o problema na rede social.

Um morador de Brusque informou que já foi até a agência quatro vezes. “Não cumpriram com os dois prazos que me deram”. Ele relata que está desde às 8h com instabilidade no sistema.

O problema

De acordo com um funcionário do Bradesco, o problema está acontecendo na atualização do saldo dos clientes. Assim, não está sendo possível verificar os valores na conta bancária ou fazer transferências, em alguns casos.

O funcionário informou que a princípio, o problema deve ser resolvido ainda nesta segunda.

Confira outras reclamações feitas sobre a instabilidade nas redes sociais:

Do nada acordo hoje com minha conta do Bradesco com valor negativo. Do nada. @Bradesco pic.twitter.com/CEwMiLn36c — Higor (@ohigormartins) November 27, 2023

Dormi com dinheiro na conta e acordei com um saldo NEGATIVO de 451. CADÊ MEU DINHEIRO @Bradesco — Igor Gomes (@Igaao8) November 27, 2023

Gente alguém que usa Bradesco também tá com problema na conta?? Meu dinheiro sumiu e ainda me negativaram 😡 — Cassi✨ (@cassirufino) November 27, 2023

