O Music Park BC, em Balneário Camboriú, completa dez anos em 2024, e para comemorar uma década de grandes histórias, preparou uma agenda recheada de nomes do cenário nacional para a temporada de verão, que terá sua abertura no dia 28 de dezembro. Serão cinco datas de shows até o dia 2 de fevereiro.

A agenda terá o start inicial com três sucessos nacionais: L7NNON, Ferrugem e Veigh, além dos cantores, nomes como Lulu Santos – que retorna à cidade após a inauguração da casa, em 2014 – Raça Negra, Luísa Sonza, Nando Reis e Nenhum de Nós também passarão pelo palco da casa. O Music Park BC promete agitar o verão do litoral catarinense com opções ecléticas. Os ingressos estão disponíveis no site Blueticket.

Confira a agenda

Dezembro

Dia 28 – L7NNON, Ferrugem e Veigh

Janeiro

Dia 12 – Lulu Santos

Dia 20 – Raça Negra

Dia 26 – Luísa Sonza

Fevereiro

Dia 2 – Nando Reis e Nenhum de Nós