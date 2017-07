Motorista embriagado causa acidente, foge e é preso pela PM

Um homem de 53 anos foi preso na tarde de sábado, 8, no bairro Dom Joaquim, após causar um acidente e fugir. O acidente ocorreu na rua do Cedro, quando o motorista de um Onix parou o veículo em uma faixa de pedestre e o homem, em um Gol colidiu atrás.

Após a colisão, o motorista fugiu do local. Entretanto, a Polícia Militar foi atender a uma ocorrência de agressão na mesma via, quando o homem, que também é o acusado de agredir uma mulher, chegou ao local no veículo.

Ele estava bastante alterado e informou aos policiais que havia causado o acidente pouco tempo antes. No teste do bafômetro acusou 0,90 ml de álcool no sangue. O homem então foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.