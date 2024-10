Mudança e diálogo: novo prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky fala sobre os desafios da nova gestão

Victor José Wietcowsky (PP), recém-eleito prefeito de Botuverá no domingo, 6, afirma estar preparado para iniciar uma nova fase na administração municipal. Em entrevista ao jornal O Município, ele refletiu sobre a vitória, falou sobre os desafios que se apresentam e destacou a necessidade de liderar uma mudança na cidade.

A escolha da maioria dos eleitores por Victor, após 12 anos de gestão do MDB, foi, segundo ele, impulsionada por um forte desejo de evolução. “O mais importante para a nossa vitória foi a vontade do povo de mudar. Eles estavam cansados da ‘mesmice’ e queriam inovação”, destacou.

O prefeito eleito reconheceu a dificuldade de competir contra Nene Colombi (MDB), um político experiente que, segundo Victor, já tinha amplo conhecimento da máquina pública. Porém, ressaltou que a rejeição acumulada ao MDB ao longo dos anos favoreceu sua candidatura.

“Essa vitória representa a esperança de um futuro melhor, onde as vozes da comunidade sejam ouvidas. Foi uma luta pela democracia e um prêmio pela vontade que tivemos de apresentar propostas que realmente atendam às necessidades da população”.

Prioridades da gestão

Em relação às prioridades de sua gestão, Victor apontou a manutenção da infraestrutura das estradas como a mais urgente, uma das principais reclamações da população.

“Além disso, precisamos melhorar a saúde, incluindo a instalação de um pronto atendimento no município, parcerias com o Hospital Dom Joaquim e a aquisição de equipamentos para exames aqui em Botuverá”, explicou.

A educação também está entre as prioridades do prefeito eleito. Ele destacou que, no dia 31 de dezembro, se encerra o prazo do governo estadual para a municipalização dos anos iniciais no Centro.

“Desde 2010, o estado vem alertando sobre isso, e agora, em 14 anos, nada foi feito. Vamos assumir essa responsabilidade a partir de 1º de janeiro, mas precisamos nos preparar, pois não há salas construídas para os alunos que virão. Também queremos expandir as vagas em creches, especialmente na parte alta do município”.

Outro ponto destacado foi o potencial turístico de Botuverá e a necessidade de um centro de eventos. Victor afirmou que isso ajudaria a alavancar essa área e a trazer mais visibilidade para a cidade.

Além disso, falou sobre a regularização fundiária. De acordo com ele, muitas casas precisam de documentação e condições de escritura.

“Queremos trabalhar para facilitar esse processo e, quem sabe, criar loteamentos habitacionais através de planos habitacionais do governo federal”, afirmou.

Articulações

O novo prefeito comentou sobre a importância da articulação política na Câmara. “Sempre trabalhamos com conversa. Mesmo em minoria, conseguimos nos fazer presentes na mesa diretora e trazer nossas ideias para o debate. Essa habilidade será fundamental na nossa gestão”, explicou.

Ele planeja levar a mesma abordagem ao executivo, ressaltando a relevância de parcerias com o governo do estado. Mencionou o apoio do governador Jorginho Mello e de deputados que “sempre demonstraram interesse” por Botuverá.

“O deputado Jerry Comper, agora secretário de Infraestrutura, e outros aliados, como Napoleão Bernardes e Altair Silva, estão ao nosso lado para trazer emendas e recursos. Acreditamos que, com esses apoios, poderemos avançar em diversas áreas. Todos sempre se disseram ‘amigos de Botuverá’, e creio que isso não mudará na nossa gestão”, afirmou.

Victor também se comprometeu a manter uma relação colaborativa com todos os vereadores, independentemente de suas filiações partidárias.

Entretanto, o prefeito eleito expressou preocupações em relação a projetos estaduais, como a construção da barragem, destacando a apreensão da população sobre a obra. “Precisamos discutir a questão da moradia para os trabalhadores que virão e a capacidade da nossa cidade de atender essas famílias”, enfatizou.

Para o novo prefeito, a instalação de uma barragem que capte água para outros municípios sem atender às necessidades locais é uma injustiça. “Não podemos permitir que nossos recursos sejam utilizados para beneficiar outras localidades enquanto nossa comunidade sofre”, disse.

Composição do governo

Victor enfatizou a importância de escolher uma equipe técnica. Ele deixou claro que não prometeu cargos a nenhum apoiador, nem a pessoas que trabalharam com ele na campanha.

“Não prometemos cargos em troca de votos ou financiamento de campanha. Fomos tentados a isso, mas mantivemos nossa posição. A população acreditou em nossa proposta de uma administração séria e técnica”, disse.

Em relação a possíveis trocas ou exonerações de secretários do atual governo, o prefeito eleito acredita que a renovação política é benéfica para Botuverá. “Ela oxigena o poder público, seja no município, no estado ou na União. Quando fui eleito vereador, dois terços da Câmara foram renovados há quatro anos. Agora, apenas dois vereadores se reelegeram. Essa mudança é positiva”, comentou.

Gratidão à equipe

Victor reafirmou seu compromisso como vereador até o término do seu mandato atual. “Fui eleito por quatro anos e ainda faltam dois meses para completar esse período”.

“Parabenizo todos que trabalharam conosco. Ninguém pediu cargos em troca de apoio, e isso demonstra um comprometimento verdadeiro. Agradeço a todos os eleitores de Botuverá pela confiança depositada em nós. Estamos prontos para fazer a diferença”, concluiu.

