Prefeito reeleito em Guabiruba, Valmir Zirke traça prioridades e avalia relação com a Câmara

O prefeito reeleito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), tem as ações na saúde como prioridades para seu novo mandato, com início em 2025. Passado o pleito deste domingo, 6, as primeiras projeções incluem a continuidade de projetos como o terminal de transporte coletivo e a implementação do atendimento 24h na Associação Hospitalar.

Após dois mandatos como vice-prefeito de Matias Kohler e da eleição para prefeito em 2020, Zirke completará 16 anos no Executivo municipal. A partir de 2025, trabalhará com uma Câmara bastante diferente: apenas seus correligionários Alexandre Felipe Pereira e Jair Kohler foram reeleitos. Os outros sete vereadores não estavam na legislatura 2020-24.

“Guabiruba não será mais a mesma. Vamos retribuir esta quantidade de votos que recebemos com muito trabalho, transparência e honestidade. Sou prefeito de toda cidade, não apenas de quem votou. Prefeito de mais de 25 mil habitantes. Passada a eleição, temos que trabalhar pela cidade, não por partido político”, afirma Zirke, eleito com 7.142 votos (53,20% dos válidos).

Prioridades

Valmir Zirke tem uma lista de prioridades, das quais destaca, principalmente, ações na saúde. A construção de um hospital no município é uma delas. Outra é a implementação do atendimento 24 horas na Associação Hospitalar, ainda no mandato que termina em dezembro. “Nos próximos dias, deve estar acontecendo”, afirma. Desde maio, o local está aberto, por padrão, das 6h à meia-noite.

“Já temos a transferência da Associação Hospitalar para onde era a antiga Policlínica, e isto também vai acontecer nos próximos dias”, completa.

Outra medida a ser tomada no curto prazo é sobre o atendimento no posto de saúde do bairro Lageado Baixo. “Hoje o Lageado Baixo atende o Lageado Alto. Queremos priorizar um dia no posto de saúde do Lageado Baixo que fique só para o Lageado Alto. As pessoas vêm lá de cima, do Lageado Alto, é distante. E às vezes, quando chegam no Lageado Baixo, já não tem mais vaga. Será um dia em que vamos priorizar o Lageado Alto.”

Outros objetivos incluem melhorias das condições dos postos de saúde e dos agendamentos. Está previsto também o aumento da quantidade de médicos disponíveis em bairros com maior crescimento de população e demanda. Em outras áreas, o prefeito cita a construção do terminal de transporte coletivo e revitalizações de áreas do Centro e do bairro Lageado Baixo (esta com o projeto pronto para ser apresentado à população).

Relação com a Câmara

Na Câmara Municipal, Zirke foi alvo de críticas por parte de alguns vereadores, incluindo correligionários, que se queixaram sobre falta de diálogo do prefeito. Trata-se de uma questão que o chefe do Executivo quer solucionar.

“Sempre tivemos um bom relacionamento. Houve divergências, isso é democracia, independente se é situação ou oposição. (…) Talvez tenha faltado um pouquinho mais de diálogo, e isso vou fazer, pode ter certeza disso. Porque a gente percebe que toda a demanda que a Câmara de Vereadores nos traz é do interesse do cidadão guabirubense.”

“Com isto, eu cresci, fiquei com a crítica construtiva, isto às vezes nos ajuda a mudar certas coisas. Mas é continuar este bom relacionamento.”

A legislatura 2025-2028 foi eleita com maioria simples da coligação de Zirke: cinco dos nove vereadores. PSD, PL e Podemos são os partidos que entram na Câmara dividindo espaço com MDB e PP, os mais tradicionais em Guabiruba.

A renovação foi grande no legislativo, com apenas dois vereadores reeleitos. Na avaliação do prefeito, a mudança se deve, entre outros motivos, ao aumento de 38% na remuneração dos vereadores, de R$ 5.657,91 para R$ 7.809,54 a partir da legislatura 2025-2028. Jair Kohler e Alexandre Felipe Pereira, PP, foram os únicos reeleitos. Ambos votaram a favor do aumento em fevereiro.

“Acredito que pesou um pouquinho o aumento dos salários. Outra situação foi talvez também para caso de vereador que não foi tão atuante nestes quatro anos. Num primeiro mandato, você não tem rejeição, as pessoas te ajudam. O segundo é com base naquilo que você fez. E muitas vezes, naquilo que você deixou de fazer, o reflexo vem numa [tentativa de] reeleição.”

“Temos a maioria, mas, independentemente disto, sempre tratamos os nove vereadores de forma igual. Na forma de atendimento, e naquela cobrança que eles nos fazem, que é uma cobrança que o cidadão traz ao vereador.”

Secretariado e comissionados

Mudanças no secretariado e em cargos comissionados são cogitadas a partir de 2025. “Nosso compromisso com quem está é até 31 de dezembro. Queremos cobrar mais daqueles que continuarão conosco, porque a população nos cobra isso também, ouvimos isto quando fomos à rua pedindo os votos. Se a pessoa achar que está bom como está, automaticamente vamos trocar. Porque a demanda é por cada vez mais. Temos fazer mais com menos, e se tem vontade, consegue fazer.”

Parque Municipal

Para dar sequência ao projeto do Parque Municipal de Guabiruba, será contratada, por licitação, uma empresa para elaborar o projeto com as estruturas e atrações do parque. Zirke afirma que a concessão do restaurante não deve demorar tanto para sair, estão finalizando para que possamos tirar do papel.

“Vamos definir o que queremos lá dentro. Um ginásio municipal, um campo municipal. E aí sim, quando este projeto já estiver pronto, vamos fazer uma audiência, chamar a população para que saiba o que queremos e para que possam opinar. Não quer dizer que já estará definido, pelo contrário. É para as pessoas virem opinar e dizerem realmente o que queremos para nosso parque.”

Avaliação do pleito

O prefeito reeleito afirma que o resultado do pleito deste domingo, 6, já era esperado, pelo que percebia nas interações com a população ao longo da campanha.

“Tenho que agradecer a toda a população por mais esta confiança, por mais este voto depositado. Mas isto era o esperado, e a gente percebia isso nas visitas que fazia às empresas, às residências, quando as pessoas reconheciam o bom trabalho que foi feito. Este foi o presente que a população deu: o reconhecimento daquilo que se fez nestes quatro anos.”

