Quase 90 organizações criminosa atuam ativamente nos presídios brasileiros

Mapa do crime 1

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, mapeou 88 organizações criminosas atuando nos presídios brasileiros. Há uma estimativa, porém, de que o número de facções possa ser maior do que 100. O Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), no Rio, são as únicas com a abrangência nacional.

Mapa do crime 2

Mas o que chama a atenção é o surgimento de facções regionais, como as Os Manos e Bala na Cara, em SC, onde já dominam, no andar de cima, as facções PCC, CV e PGC. Nos vizinhos Rio Grande do Sul e Paraná são 10 e 5, respectivamente. A presença recorde de facções é na Bahia, 21.

Não nas urnas

O ex-futuro governador de SC e ex-prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, candidato a vereador pela cidade sulina, perdeu fragorosamente. Fez apenas 919 votos e ficou na quinta suplência do PP.

Boa política

Quem ainda aprecia a boa política partidária está com a alma lavada diante da derrota do pernicioso, agressivo e “delinquente”(como qualificou-o o “Estadão”), “influencer” Pablo Marcial, candidato a prefeito da cidade de São Paulo. A política fica menos pior sem ele.

Esbanja 1

Dizem os potins políticos brasilienses que a viagem da deslumbrada primeira-dama, Janja da Silva, ao Qatar, há dias, não vai ficar tão barata assim politicamente, já que o otário do contribuinte tenha bancado R$ 283 pelo tour. A deputada Caroline de Toni (PL-SC) pediu formalmente que a Casa Civil da Presidência fizesse um relatório detalhado e enviasse para conhecimento da Câmara dos Deputados.

Esbanja 2

A propósito, Caroline de Toni pode anunciar na sessão de hoje a entrada na pauta de dois assuntos polêmicos: são os que limitam decisões monocráticas de ministros “supremos” e o que indica que o Congresso Nacional poderá derrubar decisões deles.

Fiasco

Lurian Lula da Silva, filha mais velha de Lula, que por anos viveu em SC, principalmente em Blumenau, foi uma perdedora indireta da eleição de domingo. Seu namorado, Danilo Segundo (PT), foi o último colocado para prefeito de Barra de Coqueiros, no interior de Sergipe. Recebeu apenas 781 votos contra 11.371 do eleito.

Paul McCartney

O cantor Paul McCartney está chegando por aqui, para show dia 19 em Florianópolis, e a mídia dos países vizinhos está encantada com sua turnê sul-americana, que começou por Montevideo, dia 1º, e domingo em Buenos Aires. Que seja bem vindo.

Cobrança

Herói do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, domingo, diante da Argentina, o goleiro Willian, que atuou pelo Joinville de 2014 a 2023, aproveitou as homenagens para fazer uma cobrança justa: pedir apoio à modalidade. Se realmente houvesse no Brasil, certamente não teria deixado o país para atuar no futsal da Rússia.

Cardeal

O arcebispo de Porto Alegre e atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Jaime Spengler, foi anunciado domingo, pelo papa Francisco, como cardeal da Igreja Católica, com nomeação agendada para 8 de dezembro. O religioso, de 64 anos, é catarinense de Gaspar.

Anitta

A aguardada temporada pré-carnavalesca da cantora Anitta retornará em 2025 maior do que nunca. Serão 12 datas, começando por São Luís e concluindo por São Paulo. Um show será em Florianópolis, dia 16 de fevereiro. Em todos num palco de 360 graus.

Quebra de pratos

A colônia grega em Brasília fez uma festa, há dias, para comemorar a sanção da lei federal 14.884/2024, que institui 21 de setembro como o Dia Nacional do Imigrante Grego. A data faz referência à chegada do navio “Pomba Branca”, do capitão Nicolau Savas no então porto de Nossa Senhora do Desterro, atual Ilha de SC, em 1883.

Câncer de mama

Outubro, o décimo mês do ano, carrega consigo a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), SC deve registrar 39.600 novos casos só neste ano. Em Florianópolis, a incidência deve chegar a 340 novos casos nesse ano.