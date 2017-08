Mulher cai de motocicleta ao bater em veículo, no Centro

Uma motociclista precisou ser encaminhada ao Hospital Azambuja após sofrer uma queda, na tarde desta terça-feira, 15. O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Rodrigues Alves e Barão do Rio Branco, no Centro.

Segundo informações do motorista do veículo Gol, que se envolveu na colisão, ele estava parado no semáforo vermelho, quando a motociclista foi passar pelo lado.

Provavelmente, neste momento a mulher perdeu o controle e bateu com o retrovisor da moto, uma Honda Biz, vermelha, no carro e caiu.

Com a queda, ela permaneceu no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a motociclista consciente, apenas sentido dores na perna. Por precaução, ela foi encaminhada ao hospital para cuidados médicos.