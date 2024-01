Mulher é arrastada e morre afogada no Alto Vale

Uma mulher de 40 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 1º, após se afogar em rio às margens da SC-350, em Taió.



A família relatou ao Corpo de Bombeiros Militar que a mulher foi arrastada pelas águas. Também foi informado que ela não sabia nadar e o genro até tentou resgatá-la, porém, sem sucesso.

O corpo da vítima foi arrastado por cerca de 200 metros no rio Itajaí do Oeste. Algumas pessoas avistaram o corpo e, com equipamentos, os bombeiros retiraram o corpo da água.

A Polícia Científica também esteve no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

