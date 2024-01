Com novos prazos à vista, Brusque começa 2024 no aguardo pelo desfecho de grandes obras no radar há anos

Brusque começa 2024 com diversos desafios relacionados à infraestrutura. Grandes obras que estão no radar da cidade há anos podem ser retomadas e finalizadas, enquanto outras ainda há poucas informações. A maioria delas envolve o governo do estado. Janeiro é um mês em que há previsão de novidades.

São esperados anúncios positivos em relação à intersecção da rodovia Antônio Heil com a BR-101, que poderá desafogar o trânsito na entrada de Itajaí. As alças da ponte do Centro devem ser finalizadas e há expectativa pela retomada das obras do Centro de Inovação.

Por outro lado, a duplicação da rodovia Ivo Silveira segue como um objetivo distante de se concretizar. Quanto à barragem de Botuverá, há muitos pedidos pela realização da obra, mas poucas informações concretas. Confira abaixo a situação de cada obra.

Expectativa pelo novo trevo

Novidades sobre a obra da intersecção da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101, “o novo trevo”, podem ser divulgadas em breve. A expectativa do governo do estado é lançar a licitação da obra ainda neste mês de janeiro. O valor é estimado em R$ 80 milhões.

Em dezembro, o secretário-adjunto de Infraestrutura de Santa Catarina, Ricardo Grando, disse ao jornal O Município que o objetivo da secretaria era solucionar o imbróglio com a empresa responsável pela obra no fim do ano passado. Não há informações recentes sobre se isso foi feito.

“Estamos finalizando a rescisão consensual. Estamos tentando fazer isso antes do fim do ano para, posteriormente, lançar o novo processo licitatório no mês de janeiro”, disse Grando na ocasião.

Institucionalmente, a secretaria divulgou que a intenção é iniciar a obra ainda no primeiro semestre de 2024, passados os trâmites burocráticos. A construção de quatro alças e dois elevados no local, que constantemente registra filas, é uma demanda de Brusque e Itajaí, principalmente, municípios diretamente afetados.

Barragem sem previsão

Quando se trata da barragem de Botuverá, praticamente não existem informações concretas. Recentemente, prefeitos e políticos da região de Brusque enviaram um ofício ao governador Jorginho Mello (PL) e aguardam um encontro com o chefe do Executivo estadual. A obra voltou ao centro das atenções após as recentes cheias e a enchente de 2023 em Brusque.

“O projeto da barragem está toda pronto, inclusive as licenças ambientais. As desapropriações estão encaminhadas. O que falta é o recurso. Os trâmites estão bem adiantados”, afirma o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB). “Se não marcarem [a reunião], vamos cobrar”, completa.

Grando relata que as barragens se tornaram uma prioridade do governo do estado. Atualmente, os projetos são atualizados e a questão orçamentária é verificada. O secretário-adjunto comenta ainda que as cidades do Alto, Médio e Baixo Vale do Itajaí aguardam uma intervenção do governo, que, segundo Grando, busca viabilizar o início das obras.

Obras na Ivo Silveira

A rodovia Ivo Silveira recebe uma revitalização no asfalto. Anteriormente, a rodovia estava com diversos danos e o governo do estado iniciou a obra de recuperação em setembro, no sentido Gaspar a Brusque. A duplicação, outra demanda da rodovia há anos, porém, está distante de se concretizar.

Segundo o coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene, a revitalização da Ivo Silveira está em fase final. O coordenador relata que cinco trevos alemães ainda serão instalados na rodovia, quatro em Gaspar e um em Brusque, este na entrada da Estrada da Fazenda.

Nene afirma que a intenção é finalizar a obra por completo no final de janeiro, se o tempo for favorável. Quanto à duplicação da rodovia, a expectativa pela obra esbarrou em um novo entrave recentemente. Em setembro, o coordenador disse ao jornal O Município que o projeto não foi bem recebido pela comunidade.

“O projeto foi apresentado à comunidade em Gaspar. O projeto não foi bem aceito porque existem várias marginais e 11 obras de arte [pela rodovia]. Quando se faz uma duplicação, existe muita complicação com a faixa de domínio também”, afirmou Nene na ocasião.

O coordenador detalhou ainda que a execução da obra de duplicação estava em fase de revisão. O valor, que atualmente é de R$ 450 milhões, é outro fator prejudicial. Nene acredita que, se o valor for atualizado, seria superior a R$ 550 milhões.

Alças da ponte do Centro

A Prefeitura de Brusque pretende instalar alças de acesso da avenida Bepe Roza, popular Beira Rio, à ponte Arquiteta Andréa Volkmann, do Centro. O tráfego na ponte está liberado, mas não é possível passar da Beira Rio à estrutura. O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, projeta a entrega das alças em fevereiro.

Ivan afirma que não foi possível concluir as alças da Bepe Roza nos últimos meses em razão dos estragos após as fortes chuvas. “Nossa previsão é trabalhar novamente no local a partir de janeiro. Acredito que as entregas vão ficar para o final de fevereiro”, diz.

Diversas críticas foram geradas recentemente por causa da logística da ponte. As reclamações estão relacionadas à impossibilidade de virar à esquerda na saída para a rodovia Antônio Heil e ao fato de o único acesso à ponte na região central ser pela rua Riachuelo.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), afirma que a prefeitura não descarta alterar o trânsito na região. Uma das possibilidade, conforme o prefeito, é instalar uma rotatória próximo à entrada da rua do pavilhão da Fenarreco, estrutura que possibilitaria o retorno sentido Mont Serrat.

“Os poucos meses da ponte em funcionamento nos permitem uma análise do que pode ser melhorado. Não descartamos mudanças, tanto no cruzamento da rua João Bauer no sentido à ponte, quanto na saída para a rodovia Antônio Heil”, comenta o prefeito.

Futuro do Centro de Inovação

O Centro de Inovação é uma obra que foi iniciada, mas não concluída. De acordo com o assessor especial do gabinete da Secretaria de Inovação de SC, Roberto Prudêncio Neto, a expectativa é que uma nova licitação para contratar a empresa que vai finalizar a obra do prédio seja lançada no começo deste ano.

“Foi feita a prestação de contas e já está preparado para ser aberta uma nova licitação para contratar uma nova empresa que vai finalizar o prédio”, conta. “A vontade do governador, do secretário e minha, como brusquense, é finalizar o nosso Centro de Inovação, o único que falta ser concluído”, valoriza.

Ainda não há informação com precisão de quando o prédio deve ficar pronto, pois é necessário seguir os trâmites burocráticos. A estrutura inacabada do Centro de Inovação, no bairro Limoeiro, chegou a ter as obras 98% concluídas, mas o contrato com a empresa foi rompido.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: