Mulher é atropelada por ônibus na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser atropelada por um ônibus no Centro de Brusque na manhã desta quinta-feira, 11. O acidente aconteceu na avenida Getúlio Vargas por volta das 7h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, a mulher estava deitada na via. Ela apresentava dor no crânio e na coluna.

Além dos ferimentos causados pelo acidente, ela também apresentava hematomas no corpo, que, segundo depoimento dela, foram causados por uma agressão sofrida há três dias.

Após o primeiro atendimento, ela foi levada para o Hospital Azambuja para cuidados médicos.

