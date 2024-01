Nesta quinta-feira, 11, a extraordinária jornada de 60 anos de casamento de Vicente (81) e Catarina Voss (77) é o destaque desta edição, marcando uma história de amor que merece reconhecimento.

A longa jornada compartilhada por eles é um testemunho inspirador de cumplicidade e dedicação ao longo das décadas.

O casal, residente na pitoresca localidade de Cristalina, em Brusque, compartilha então uma trajetória que vai além de um compromisso matrimonial, representando uma verdadeira saga de afeto e resiliência.

O início de um amor duradouro

Vicente e Catarina relembram com carinho o dia em que os destinos de ambos se cruzaram em uma tarde dançante, desencadeando, pois, um namoro que floresceu ao longo de um ano.

A culminação desse romance se deu no dia 11 de janeiro de 1964, marcando o início de uma trajetória conjugal que resistiu ao teste do tempo.

O amor se estendo ao esporte

Antes e depois do casamento, Vicente sempre se destacou como um entusiasta pelas canchas de bocha, uma paixão cultivada desde a infância.

Catarina, inicialmente apenas como mera espectadora, encontrou na torcida ao lado do marido uma forma de compartilhar seu amor por ele e pelo esporte.

Participando de torneios juntos, colecionaram vitórias em inúmeros campeonatos. Até que a pandemia de Covid-19 os levou a se abster das canchas, em respeito às restrições sanitárias e à preservação de sua saúde.

Conexão com a vida no campo

Atualmente, os dois continuam à frente de suas ocupações, cuidando da horta e das cabeças de gado, que não apenas fornecem alimento fresco, mas também simbolizam a persistência e a conexão do casal com a vida no campo.

Descendência numerosa

A união abençoada de Vicente e Catarina trouxe ao mundo seis filhos, cinco mulheres e um homem, que, por sua vez, deram-lhes o presente de oito netos, quatro netos e seis bisnetos.

Uma família que enfrentou desafios com determinação, mantendo sempre a cabeça erguida e a fé inabalável em Deus. Hoje, todos os seus descendentes trilham caminhos de sucesso na vida.

Uma linda história de amor

A história de Vicente e Catarina Voss é um testemunho inspirador de amor, resiliência e superação.

Uma verdadeira celebração não apenas do aniversário de casamento, mas da vida construída em conjunto, guiada pelos valores da família e do compromisso duradouro.

Que essas seis décadas de união sirvam de exemplo para as gerações futuras, inspirando a busca por relacionamentos sólidos, baseados no amor e na superação.

Celebração do amor

