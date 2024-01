Mulher mata marido a facadas por causa de ciúmes em Porto União

Um homem de 49 anos foi morto a facadas pela esposa na madrugada desta quarta-feira, 10. A vítima foi identificada como Reinaldo da Cunha. O crime aconteceu em Porto União, no Planalto Norte. A mulher foi presa em flagrante.

Segundo o delegado Eduardo de Mendonça, o casal teve uma confraternização no início da noite e durante a madrugada houve um desentendimento. A mulher pegou uma faca e a briga continuou na rua, momento em que ela esfaqueou o marido. O crime aconteceu em frente à casa onde eles moravam juntos. Eles tinham uma união estável.

A perícia vai analisar quantas facadas a vítima levou. Conforme Eduardo, as informações preliminares são de que a mulher esfaqueou as costas do homem, mas a confirmação só será possível com o laudo da Polícia Científica.

Ciúmes

De acordo com o delegado, em depoimento a mulher relatou que a briga teria começado por ciúmes. No entanto, não é possível afirmar que esse seria o real motivo do homicídio. “Ficou meio genérico”, ressalta Eduardo. “Brigavam muito por qualquer coisa”, acrescenta.

A mulher está detida no presídio feminino.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: