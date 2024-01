Mulher fica ferida no crânio após colidir carro contra poste em Guabiruba

Uma mulher de 37 anos ficou ferida no crânio após colidir o carro que ela conduzia contra um poste no bairro Planície Alta, em Guabiruba, na manhã desta quinta-feira, 11. O acidente aconteceu por volta das 8h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, o veículo estava estacionado na rua Planície Alta, após ter colidido contra o poste.

A mulher foi encontrada deitada no banco do carona traseiro. Ela apresentava um ferimento na região frontal do crânio e dores na região da coluna.

Ela foi resgatada e os socorristas aplicaram um curativo no crânio por causa de um corte ocasionado pelo acidente. Também foi realizada a contenção da vítima com o uso do colar cervical e maca.

A mulher foi levada ao Hospital Azambuja para cuidados médicos. A Polícia Militar foi comunicada sobre o acidente para averiguar a situação.

Veja as imagens: