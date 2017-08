Mulher flagra homem se masturbando em sala locada para evento, em Brusque

Uma cena inusitada foi flagrada por uma mulher na noite de domingo, 13, em centro de lazer na rodovia Antônio Heil, no Limoeiro. A recepcionista da instituição registrou um boletim de ocorrência para informar o caso, que iniciou com a locação de uma sala para um homem na sexta-feira, 11, por volta das 16h.

Segundo a mulher, ele se identificou como policial civil e disse que precisava de uma sala de aula com carteiras e quadro, num local que não tivesse muito barulho, pois seria para uma reunião com cerca de 15 policiais.

O homem então pagou R$ 160 pela sala, que seria utilizada na noite de domingo, das 21h às 2h. Ele informou que já havia locado outra sala na instituição, inclusive citou o nome de uma funcionária antiga. Como o sistema estava foram do ar, a recepcionista então apenas anotou o nome e telefone do homem.

Reviravolta

No entanto, na segunda-feira, 14, pela manhã, um homem ligou se identificando como advogado. Ele relatou que sua cliente havia sido contratada para um evento no domingo, no local, onde faria a recepção e coleta de fichas de um jogo de pôquer.

Na instituição, a mulher foi direcionada a sala do evento e no local encontrou apenas um homem se masturbando. Assustada, ela saiu correndo.

O vigilante do dia relatou para a recepcionista da entidade que não viu nenhuma movimentação diferente e que havia na sala mais ou menos quatro pessoas, sendo duas mulheres bem vestidas e de salto alto.