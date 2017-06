Mulher Maravilha chega aos cinemas de Brusque

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

O último filme protagonizado por uma heroína foi Elektra (2005).

Patty Jenkins é a primeira mulher a dirigir um filme de super-heroína.

Nicole Kidman foi cotada para viver a rainha das Amazonas Hipolita, mas desistiu por conflito de agenda.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do Shopping em 2D com sessão dublada às 15h30 e legendada às 18h30 e 21h15. O filme também pode ser visto com sessões em 3D e dubladas no Cine Gracher Havan às 15h30, 18h20 e 21h15.

Cine Gracher 1

PIRATAS DO CARIBE – VINGANÇA DE SALAZAR – 3D

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher 2

GUARDIÕES DA GALAXIA VOL. 2 – 3D

Dublado / 15H

A CABANADA

Dublado / 18h30

REI ARTHUR – 3D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

MULHER MARAVILHA – 2D

Dublado / 15h30

Legendado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 1

MULHER MARAVILHA – 3D

Dublado / 15h, 18h20 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

PIRATAS DO CARIBE – VINGANÇA DE SALAZAR – 3D

Dublado / 15h30, 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

O PODEROSO CHEFINHO – 2D

Dublado / 16h,0 19h

VELOZES E FURIOSOS 8 – 2D

Dublado / 21h15