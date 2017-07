Mulher reaparece com perna machucada após quase dois dias desaparecida

Vanessa Cristina Barbosa, 33 anos, reapareceu na manhã de terça-feira, 11, após quase dois dias desaparecida. O companheiro dela voltou na Delegacia de Polícia Civil para informar o retorno, pois ela havia saído de casa na madrugada de domingo, sem avisar.

Segundo o homem, os dois são moradores de rua e vivem próximo ao banheiro do rodeio, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio. Ele relatou que Vanessa voltou normalmente e não quis falar onde e com quem estava.

O companheiro informou à polícia ainda que Vanessa estava com a perna machucada, por isso não pode ir até a delegacia para informar o reaparecimento.

Para confirmar as informações, os policiais do Setor de Investigação e Capturas (SIC) foram até o local em que os dois vivem para conversar com a mulher, que afirmou estar tudo bem.