Brusque tenta voltar a vencer e enfrenta o Nação nesta quarta-feira em Joinville

O Brusque visita o Nação na Arena Joinville às 20h30 desta quarta-feira, 31, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Acumulando vitória na estreia sobre o Barra e empates diante de Chapecoense e Figueirense, o quadricolor enfrenta agora o lanterna da competição. É a primeira vez que as duas equipes se encontram em jogos oficiais.

Após uma folga no domingo, 28, a equipe se reapresentou na segunda-feira, 29. Quem jogou contra o Figueirense fez apenas trabalhos regenerativos. Os que não jogaram treinaram normalmente. Nesta terça-feira, 30, foram realizados um rachão e um treino de bola parada ofensiva.

Três jogadores estão pendurados: o meio-campista Serrato e os atacantes Dentinho e Paulinho Moccelin. Não há desfalques por suspensão.

Luizinho Lopes afirma que, para a partida contra o Nação, todos os jogadores se reapresentaram em boas condições, e não há nenhum atleta que precise de acompanhamento especial.

“Somos uma das equipes invictas da competição, temos a melhor defesa. Não temos nenhum jogador lesionado, os que se apresentaram com mais fadiga foram cuidados da melhor maneira possível. Claro que tudo tem que vir junto com resultado e com performance. É o que nós buscamos”, comenta o treinador.

O Brusque já enfrentou o Nação em um jogo-treino em Joinville, na pré-temporada. Diego Tavares, Serrato e Guilherme Queiróz anotaram para o Marreco; Robinho e Fales fizeram os gols no Leão do Norte.

“É entrar para fazer nosso melhor, entendendo que não tem jogo fácil para ninguém. Veja que o Nação fez dois gols contra o Avaí e dois gols no último jogo [contra o Concórdia] fora de casa. É uma equipe que tem muita juventude, jogadores que estão querendo jogar, se apresentar, jogar o tempo todo”, completa Luizinho.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Ronei, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison; Dentinho, Jhemerson, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

Nação

O Nação é o lanterna do Campeonato Catarinense, com três derrotas nas três primeiras rodadas: 3 a 2 para o Avaí na Ressacada, 4 a 0 para o Barra na Arena Joinville e 3 a 2 para o Concórdia no Domingos Machado de Lima.

Não há desfalques por suspensão nem jogadores pendurados. Na rodada anterior, contra o Concórdia, houve quatro desfalques por lesão: o goleiro Omar, o lateral Otávio, o zagueiro Luís Gustavo e o meia Renê. Todos seguem em observação, sendo Renê o único que voltou a treinar com bola.

Uma possível escalação tem Douglas; Scottini, Fales, Vidal (Roger), Rickson; Jair, Calabrês; Paul, Brendon, Flávio; Robinho.

O elenco do Leão é bastante jovem, com média de idade inferior a 24 anos.

Arbitragem

William Machado Steffen (CBF) apita a partida, auxiliado por Adenílson Teófilo Cardoso (FCF) e Laizi Silva (CBF). Daniel Vítor da Conceição é o quarto árbitro.

Ingressos

É possível comprar online, por meio do site Ingresso Nacional.Também é possível comprar nas bilheterias da Arena Joinville a partir das 18h30 desta quarta-feira, 31. Os ingressos custam R$ 30, com direito à meia-entrada, nos setores mandante e visitante. Crianças de até 11 anos e idosos acima de 60 anos não pagam ingresso.

Como assistir a Nação x Brusque

Acompanhe Nação x Brusque em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo com imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 20h.

