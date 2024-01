Homem é preso após ser acusado de abusar sexualmente da filha adotiva de 7 anos em Gaspar

Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da filha adotiva e da amiga dela, de 7 e 8 anos na época, em Porto Belo, no Litoral Norte. O homem estava foragido e foi preso em Gaspar nesta sexta-feira, 26.

Segundo a Polícia Civil, o homem responderá pelo crime de pedofilia. A revelação dos abusos ocorreu no final do ano de 2021, quando a filha adotiva do acusado contou para uma amiga do estado do Paraná.

A vítima relatou para a mãe, que procurou uma rede de apoio e formalizou a denúncia. A prisão preventiva do acusado já havia sido expedida em julho de 2023, porém ele estava foragido desde então.

Ele foi preso em Gaspar, enquanto ele se deslocava para Brusque, cidade que ele estava abrigado desde a expedição do mandado de prisão.

A denúncia

De acordo com o apurado, os abusos teriam ocorrido por dois anos, entre 2017 a 2019, após os pais da criança se separarem. Na época a criança com 7 anos, ficou com a mãe, e nas férias vinha para a casa do pai, em Porto Belo, ocasião em que aconteciam os abusos sexuais de forma reiterada.

De acordo com a vítima, o pai a ameaçava com uma arma de fogo e também com uma faca, dizendo que se ela não fizesse o que ele queria iria matá-la, assim como se ela contasse para alguém.

Uma testemunha relatou que achava o comportamento do investigado estranho, pois, ele pedia para a filha dançar para ele, e teria comprado calcinha fio dental para a criança, mas quando ela perguntava para a criança se estava acontecendo algo ela respondia que não.

Após essa revelação, outra vítima também denunciou o investigado, dizendo que ia brincar com a filha do homem, na casa dele, e nessas ocasiões também era abusada sexualmente. Na época a vítima possuía 8 anos de idade e ele também ameaçava essa criança.

