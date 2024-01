Adolescente morre após ser arrastado pela correnteza em São Pedro de Alcântara; corpo foi encontrado pelo pai

O corpo de João Gustavo Barbosa Cândido, de 17 anos, foi descoberto na madrugada desta segunda-feira, 29, pelo próprio pai em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. O adolescente desapareceu durante as intensas chuvas que ocorreram no município no domingo, 28, e seu corpo foi encontrado por volta das 2h40 da manhã de segunda-feira.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que recebeu relatos de testemunhas envolvidas nas buscas.

De acordo com os relatos da corporação, o adolescente foi levado pela correnteza e submergiu no rio Imaruí, nas proximidades do local onde andava de bicicleta. Mesmo tentando se agarrar a galhos de árvores, ele não conseguiu se salvar.

Identificado como estudante do terceiro ano do ensino médio na escola estadual Gama Rosa na mesma cidade, a instituição emitiu uma nota oficial de luto em resposta à morte do jovem.

