Não Contém Glúten: comédia do grupo Trama reestreia em junho com quatro sessões gratuitas em Brusque

O público de Brusque e Região tem uma nova oportunidade de assistir à comédia dramática Não Contém Glúten, do Trama Grupo de Teatro. A montagem reestreia no próximo sábado, 15, e será reapresentada no domingo, 16, e no fim de semana dos dias 22 e 23 de junho, sempre às 19h15, no Teatro do Cescb.

Todos os 280 ingressos disponíveis para cada sessão serão distribuídos gratuitamente no local a partir das 18h de cada data, por ordem de chegada dos espectadores. A duração do espetáculo é de 50 minutos e a classificação indicativa, 14 anos.

Todas as sessões da temporada contarão com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e recursos de acessibilidade disponibilizados pelo teatro, como assentos especiais, rampas, banheiros adaptados e elevador.

A produção é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal e operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque.

Conta também com a parceria do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Brusque, Marilia Smanioto – Psicóloga Clínica, Isabelle Girardi Psicóloga e Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb).

Trajetória

Contemplada em 2022 pelo Prêmio Wilson Erasmo Quintino dos Santos, do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC) de Brusque, a montagem do Trama para Não Contém Glúten, dramaturgia original de Sérgio Roveri, estreou em maio de 2023, no auditório do IFC – Campus Brusque, com interpretação dos atores brusquenses Everton Girardi e Talita Garcia, sob a direção de K’roll Oliveira.

Após a nova temporada em Brusque, o espetáculo será encenado em Ponta Grossa (PR) no mês de julho, a convite da organização do III Festival de Teatro Prosiá. O trabalho deve compor a programação de encerramento do evento.

Sinopse

Na noite mais quente do ano, o casal Sue e Mike está em seu apartamento aguardando a visita dos amigos Dorothy e Henry. Quando os visitantes chegam, eles mergulham num universo de aparências, competição e muita fantasia.

