Professor da rede estadual é acusado de enviar vídeo se masturbando a aluno de Itajaí

No sábado, 8, um estudante da escola estadual Nereu Ramos, localizada em Itajaí, usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de assédio sexual por parte de um professor.

Segundo o relato feito na conta pessoal do aluno no Instagram, o incidente aconteceu às 0h do domingo, 2, quando o professor teria enviado ao garoto de 16 anos vídeos de si mesmo se masturbando e ejaculando.

O rapaz afirmou que não tinha solicitado nem dado autorização para o envio das imagens. No momento em que recebeu os vídeos e fotos, ele estava em uma festa com amigos, que se reuniram mais cedo para assistir a um jogo de futebol. Na ocasião, o professor sugeriu que se encontrassem em segredo e garantiu que ninguém descobriria.

De acordo com o comunicado, o docente teria se referido ao aluno como um “crianção”. O jovem também mencionou que o suspeito interagia com todas as suas postagens no Instagram, chegando a chamá-lo de “gatinho” com emojis em algumas ocasiões.

Pronunciamento

Em um comunicado, a secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina esclareceu que as providências necessárias foram prontamente tomadas. O órgão está acompanhando de perto as investigações e reiterou sua total condenação a quaisquer atos de violência, tanto dentro como fora das instituições de ensino estaduais.

