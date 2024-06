Brusquense André Baran conquista título do Amazônia Open de Beach Tennis

Foram definidos, na noite do sábado, 8, os campeões do Amazônia Open, competição BT 400 (Beach Tennis). No masculino o troféu ficou com a dupla do brusquense André Baran, quarto do mundo, e o italiano Michele Cappelletti, terceiro colocado e Pentacampeão Mundial. Evento foi realizado em Tucuruí (PA).

Eles derrotaram a dupla do russo Nikita Burmakin e do italiano Tommaso Giovannini por 6/3 e 6/2 na lotada quadra central para cerca de 1.500 pessoas. Este foi o sexto título da dupla que começou a jogar junta em agosto do ano passado e o quarto somente nesta temporada.

A dupla celebrou efusivamente a conquista com a torcida após o ponto final. André Baran não conseguiu conter as lágrimas.

“Que atmosfera, que felicidade estar em quadra, arrepia. É muito bom participar desse esporte. Agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance nesse esporte. Sempre falo pro Cappelletti que o trabalho devolve. A vida de atleta é duro, a gente se emociona. As atmosferas precisam ser adaptadas, bola, clima, mas tudo vale a pena, compensa. A cada lugar que vou conheço pessoas maravilhosas que nos faz querer trabalhar mais pois podemos ter vitalidade. Galera se superando, queria valorizar os organizadores, quatro loucos que fizeram esse torneio acontecer. Nessa quadra aqui os três já foram número 1 do mundo, então foi uma final pesada”, celebrou o atleta que fatura seu 33º título na carreira.

Detalhes

Cada dupla campeã faturou premiação de US$ 10 mil (R$ 52 mil) e somará 470 pontos no ranking mundial a ser divulgado nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Tênis.

O Amazônia Open segue neste domingo com o torneio BT 10, sem premiação, e a definição dos últimos campeões em jogos que começam a partir das 9h. As finais estão previstas para não antes das 16h e 17h30.

