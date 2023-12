“Não descartamos mudanças”: medidas são estudadas para alterar trânsito na ponte do Centro após críticas

Liberada para tráfego recentemente, a ponte Arquiteta Andréa Volkmann, popular ponte do Centro, tem sido alvo de críticas em Brusque. As reclamações estão relacionadas à logística da ponte, como a impossibilidade de virar à esquerda na saída para a rodovia Antônio Heil e o único acesso à ponte na região central ser pela rua Riachuelo.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), afirma que a prefeitura não descarta alterar o trânsito na região. Uma das possibilidades, conforme o prefeito, é instalar uma rotatória próximo à entrada da rua do pavilhão da Fenarreco, estrutura que possibilitaria o retorno sentido Mont Serrat.

A obra foi toda construída na gestão do ex-prefeito Ari Vequi, interrompida em maio com a cassação do mandato. O governo Vechi e Deco finalizou os trabalhos e o tráfego na região foi liberado em outubro. No entanto, as alças de acesso da Beira Rio à ponte ainda não foram concluídas.

“Os poucos meses da ponte em funcionamento nos permitem uma análise do que pode ser melhorado. Não descartamos mudanças, tanto no cruzamento da rua João Bauer sentido à ponte do Centro quanto na saída da Antônio Heil”, afirma o prefeito.

Ainda segundo Vechi, o governo do estado liberou R$ 3,5 milhões para continuidade da obra de revitalização do trecho urbano da rodovia Antônio Heil, que fazia parte do antigo Plano 1000. A partir disso, diz o prefeito, seria possível a instalação da rotatória na região.

Alças da avenida Bepe Roza

A avenida Bepe Roza, popular Beira Rio, contará em breve com dois acessos à ponte do Centro. O prefeito avalia que as alças trarão mais utilidade à ponte. É discutida ainda a possibilidade de abrir um acesso pelo outro lado da Beira Rio, na avenida Arno Carlos Gracher.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que não foi possível concluir as alças da Bepe Roza nos últimos meses em razão dos estragos após as fortes chuvas. “Nossa previsão é trabalhar novamente no local a partir de janeiro. Acredito que as entregas vão ficar para o final de fevereiro”, diz.

Por fim, Ivan detalha que um dos acessos já possui tubulação e que somente faltaria a cobertura de asfalto. Já quanto ao outro trecho ainda há necessidade de colocação de materiais para, assim, finalizar as alças.

