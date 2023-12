Família detalha atropelamento de criança em Botuverá

O jovem Pedro Antônio Bianchessi, de 5 anos, foi identificado como a vítima que sofreu diversos ferimentos após ser atropelada por um trator no Centro de Botuverá na manhã desta quarta-feira, 20.

De acordo com Sônia Bianchessi, avó do jovem, o acidente aconteceu por volta das 10h na rua João Morelli. A criança estava no trator, que era dirigido pelo pai. Em um momento, Pedro se desequilibrou e acabou caindo para debaixo do trator.

Entre os ferimentos, Pedro fraturou a clavícula e teve outras escoriações, porém ele não corre risco de vida. A criança já está em casa, mas deve procurar um ortopedista, em Brusque, para saber se precisará de cirurgia no osso quebrado.

