Criança de 5 anos sofre diversos ferimentos após ser atropelada por trator em Botuverá

Uma criança de 5 anos sofreu diversos ferimentos após ser atropelado por um trator no Centro de Botuverá na manhã desta quarta-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 10h na rua João Morelli.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino foi levado ao posto de saúde pelos familiares. Ele estava com colar cervical e com medicamentos intravenosos.

A vítima caiu do trator e foi atropelada por uma carreta que era puxada pelo veículo. Ele apresentava ferimento no crânio e na face, além de cortes no tórax e na perna direita.

Após atendimento no posto de saúde ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

