Em uma narrativa que transcende as palavras, adentraremos o universo encantador da decoração de Natal que está transformando a propriedade de Valério e Marta Minatti, residentes em Nova Trento, em um verdadeiro conto de magia.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O cenário festivo, cuidadosamente elaborado, desenha-se ao longo da rodovia SC-410, no bairro Morro da Onça, tornando-se uma atração irresistível para os moradores locais e das cidades da região.

Decoração de Natal premiada

A propriedade identificada como número 2282, aliás, alcançou a vitória nos concursos nos anos de 2021 e 2022, uma iniciativa promovida pela Associação Neotrentina de Turismo (Neotur), superando várias outras residências concorrentes.

Neste presente ano de 2023, as expectativas novamente cercam a morada do casal Minatti, que aguarda com entusiasmo a possibilidade de conquistar o tricampeonato.

A apuração do sorteio que definirá os vencedores ocorrerá no dia 23 de dezembro.

Localização

Se você, caro leitor, ainda não teve o privilégio de vivenciar essa experiência, basta seguir as coordenadas do GPS fornecidas a seguir para se deixar envolver pelos encantos natalinos >> Acesso GPS à decoração de Natal

Ao cair da noite, as luzes coloridas então emergem à distância, e a entrada para contemplar torna-se quase uma obrigação.

São muitos, pois, os curiosos que param, ansiosos por capturar em uma fotografia a essência desse espetáculo luminoso.

Independentemente da idade, todos partem deslumbrados, envolvidos então pela atmosfera mágica.

Decoração de Natal soma duas décadas

A tradição de Natal na propriedade dos Minatti já celebra 22 anos de história. O início modesto, com um presépio no interior da casa, evoluiu ao longo do tempo, expandindo-se para o vasto jardim ao ar livre.

A cada ano, o número de visitantes cresce, impulsionado também pela ampla divulgação nas redes sociais.

Inclusive, nos últimos dois anos, nossa coluna dedicou edições especiais, compartilhando imagens deslumbrantes da decoração, catalisando uma audiência de moradores de localidades distantes, seduzidos pela magia transmitida pelo casal.

“Começamos os preparativos no final de agosto e concluímos apenas agora, em dezembro. Isso exige dedicação e paciência, mas a recompensa se revela no fascínio estampado nos rostos de cada criança ou adulto que atravessa nossas portas”, compartilha Marta, emocionada.

Colaboração

Para custear parte da grandiosidade desse espetáculo luminoso, Valério e Marta abrem as portas para a generosidade dos visitantes, disponibilizando uma caixa para contribuições espontâneas.

Uma pequena oferta em reconhecimento das despesas extraordinárias e, ao mesmo tempo, um gesto que perpetua a magia natalina em seus corações.

Assista ao vídeo >>

Natal dos Minatti em fotos após anúncios

Conheça a seguir quem são os parceiros comerciais que apoiam e investem neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para conhecer as ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Carreata Magia do Natal então encanta ruas de Brusque no fim de semana

2. GALERIA – Concerto de Natal das Luzes ilumina o Santuário de Azambuja

Galeria de fotos

Este segmento culmina de forma magnífica ao revelar uma seleção espetacular de fotografias que destacam a encantadora decoração natalina elaborada pelo casal Minatti.

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK