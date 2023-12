VÍDEO – Incêndio atinge área de mata em Camboriú

Um incêndio atingiu uma área de mata em Camboriú durante a manhã desta quarta-feira, 20. O caso aconteceu no bairro Tabuleiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, atuam equipes militares de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí e do próprio município. A ocorrência segue em andamento.

Ainda não é possível dizer o que teria causado o incêndio. No controle do incêndio trabalham também uma equipe do Arcanjo-03 e da Auto Escada Mecânica de Balneário Camboriú.

Confira imagens da ocorrência:

