Vamos aproveitar o lançamento do terceiro filme da franquia Meu Malvado Favorito e dedicar esta sexta-feira a ele, o primeiro, o único, o melhor hino dos minions, queridinhos quase unânimes*. The Banana Song, aquela musiquinha boba da qual nunca, nunca enjoamos!

Ah, mas não é bem assim, né? A música da banana é muito mais antiga que os minions… e não tem banana na letra.O original é Barbara Ann, lançada em 1961 pelos grupo de doo-wop The Regents. A moça do título é irmã do autor, Fred Fassert, também irmão de Chuck Fassert, membro dos Regents. Foi a Wikipedia que me contou.

Mas, é claro, a versão mais conhecida é a dos cada vez mais amados Beach Boys.

Já que é uma daquelas pérolas pop que parecem ter nascido no começo dos tempos (ou será que foi ontem?), é lógico que teve muitas, muitas versões. Inclusive esta cover improvável aí abaixo, com ninguém menos do que uma das atrações do ano nos palcos brasileiros, o The Who – mas, melhor ainda, nos tempos em que sua formação clássica estava toda neste nosso mundo.

Pode pouco, essa tal de Barbara Ann…

Mas a música da banana não está no filme novo. A trilha recém lançada você pode ouvir toda no Spotify. É quase toda de Pharrell Williams, evidentemente. Será que teremos uma nova Happy? Será que queremos uma nova Happy?

*Este post é parte de uma campanha para fazer com que o amigo (citado na conversa da última segunda-feira como um amigo mais que virtual, o que era mais verdade até o começo desta campanha) Renato Costa passe a gostar dos minions. Go, Renato!