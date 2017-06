Alguns dos mais renomados estilistas, fornecedores e profissionais especializados em realizar o sonho de noivas e noivos mostrarão novidades e tendências em torno do casamento na Mostra Wedding Day, que acontece nesta sexta e sábado, 30 de junho a 1º de julho, no Espaço Trends do Balneário Shopping. Talk shows gratuitos, desfiles, degustações e sorteios compõem a intensa agenda de atividades do evento, que promete atrair público de toda a região.

Entre as empresas e profissionais que participarão do Wedding Day estão nomes renomados como Atelier Silvana Schatt, Empório Djoo Ferrari, Chef Lucas Amaral, Decore Festas, Camicado, GR Decorações, Talita Altman Confeitaria Artesanal, entre outros. São mais de 30 expositores envolvendo todos os itens para a organização de um casamento. A programação da mostra inicia nesta sexta com dois talk shows diferentes: um sobre dicas de como contratar o pré-wedding dos sonhos e outro sobre como comandar sua lista de presentes perfeita. No final da tarde, a palestra “Enfim casei, e agora?” contará com a participação de uma terapeuta de casais com dicas de relacionamento a dois para melhor convivência.

No dia 1º de julho, a agenda inclui talk shows sobre temas como tendências para decoração e buquês de noiva, decoração de ambientes da casa, inspirações de make e cabelo e harmonização de cardápio e bebidas. No final do dia, às 20h, um desfile do acervo exclusivo do estilista Gesoni Pawlick fará uma homenagem a este grande profissional do ramo que faleceu recentemente.

As inscrições para participar dos bate-papos e palestras podem ser feitas pelo site ou no local do evento. O Wedding Day é uma iniciativa da TV Litoral Panorama.

AGENDA

Wedding Day

Local: Espaço Trends do Balneário Shopping, Pavimento L2, acesso ao lado da Tok&Stok

Data: 30 de junho e 1º de julho

Valor: gratuito

Inscrições: www.sympla.com.br/wedding-day-bc__157440

Programação:

30 de junho

14h – Abertura do Evento

15h – Talk Show sobre dicas de como contratar o pré wedding dos sonhos

16h – Talk Show sobre como montar sua lista de presentes perfeita

17h – ‘Enfim casei, e agora? Terapeuta de Casais da dicas de relacionamento a dois para melhor convivência

19h – Apresentação de Dança e DJ

20h – Desfile de Noivas

21h – Degustações, sorteios e lançamentos

22h – Encerramento do primeiro dia

1° de Julho

14h – Abertura

15h – Talk Show: Tendências, inspirações florais para decoração e buquês de noivas

16h – Talk Show: Quem casa quer casa? Casal de arquitetos vão dar dicas para melhorar os ambientes e esclarecer dúvidas.

17h – Apresentação de dança

18h – Talk Show Tendências e inspirações de Make e Cabelo 2017/ 2018

18h – Talk Show: Harmonização de cardápio e bebidas

19h30 – Talk Show: com estilista

20h – Desfile de Noivas (Homenagem a Gesoni Pawlick)

21h – Degustações, sorteios e lançamentos

22h – Encerramento da Mostra