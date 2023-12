Natal em Brusque: personagens da Disney atraem multidão à praça Barão de Schneeburg

A noite de quarta-feira, 20, foi especial para as crianças de Brusque, que estiveram presentes na Praça Barão de Schneeburg. Uma das grandes atrações da programação natalina na cidade, Mickey e seus amigos fizeram a alegria da criançada.

A expectativa antes da chegada do personagem já era grande, com a praça bem cheia desde às 19h. Muitas crianças puderam tirar fotos com o Papai Noel, na casa do “Bom Velhinho”.

Apesar da longa fila, a espera não era grande e muitas mamães elogiaram a organização. “Foi muito legal pra minha filha, é legal ver a alegria de todas essas crianças. Essa é a alegria do Natal”, disse Edilaine, que não perdeu a oportunidade de tirar uma foto de sua filha com o Papai Noel.

Com a participação das princesas da última Fenarreco, foi feita uma distribuição de brindes para a criançada, seguida de uma animada apresentação de mágica, que deixou as crianças sem piscar os olhos.

Até que o grande momento da noite chegou. Para o delírio dos pequenos, o primeiro a aparecer foi o Mickey com o seu tradicional “Miska, muska, Mickey Mouse”. Logo depois vieram a Minnie, o Pateta e o Pato Donald, que dançaram muito e fizeram a festa das crianças.

Toda a programação de Natal é uma realização da Prefeitura de Brusque, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a CDL de Brusque.

Confira a programação de Natal para os próximos dias:

Quinta-feira 21/12

18h: Chegada do Papai Noel

18h: Espetáculo Teatral Infantil: “O Emprego de Natal”

Sexta-feira 22/12

18h: Chegada do Papai Noel

18h: Nadjara Acústico Natalino

20h: Grupo de Terno de Reis Estrela Guia

Sábado 23/12

11h: Teatro de Bonecos: “Natal do Júnior”

18h: Chegada do Papai Noel

20h: Grupo de Terno de Reis “Vozes da Luz”

