Notícia: Lula cobra mudanças: “Não podemos nos permitir levantar de manhã ouvindo mentira e ir dormir ouvindo mentira”

Comentário do Estagiário: Ô Lauritx, isso era fácil de resolver, né ô! Era só ele ficar quieto…

Notícia: Governador Jorginho Mello proíbe músicas que exaltam sexo e drogas nas escolas em SC

Comentário do Estagiário: Se botar “álcool” junto na frase aí até o sertanejo não vai mais poder tocar.

Notícia: Exclusivo: Campeonato Catarinense de Futebol de 2026 poderá ter VAR próprio

Comentário do Estagiário: Imagina só como vão ser os áudios da turma da cabine do VAR:

“óióiói ali o istepô deule só um cabisquinho na canela do cara por di trás e o outro atentado se jogôsse que nem se tivesse numa piscina, ô”

“ô tu tás tolo tás? tu não visse que o ladino ali deule um supapo na zorelha do outro por trás?”

“não foi nada, não foi nada, escuta aqui ô, se isso aí é pênti a minha mãe é uma bicicleta” – by Miguel Livramento

Notícia: Nvidia deixa o posto de empresa mais valiosa do mundo e ações caem 17%

Comentário do Estagiário: Trocadilho da quinta série: quem tem ações da Nvidia está NMortio.

Notícia: Felipe Melo se aposenta no Fluminense, avisa que vai ser treinador de futebol e diz que inclusive já tem uma comissão técnica montada.

Comentário do Estagiário: Isso é verdade ou foi uma ameaça ao futebol brasileiro? A comissão técnica dele: Júnior Baiano, Edmundo, Djalminha, Serginho Chulapa e Luis Fabiano.

Notícia: Neymar volta ao Santos, depois de ter sido vendido para o Barcelona em 2013 e os “comentaristas” Casagrande e Ana Thais Matos acham que não vai dar certo.

Comentário do Estagiário: Se esses dois aí acham isso, então provavelmente vai dar certo! Mas ainda bem que não é no Flamengo.

Notícia: População de baixa renda começa a comprar bebida sabor café no lugar do café tradicional por causa do aumento dos preços.

Comentário do Estagiário: É amigo, bebida sabor café is the new miojo sabor picanha! Nunca na história desse país tomaram tanto café requentado para não jogar fora! Que fase!

Noticia: Pequenas Empresas & Grandes Negócios: empresa familiar fatura 120 mil reais por ano vendendo salgadinhos sabor pizza.

Comentário do Estagiário: Escuta aqui ô, se a pizza a gente escolhe o sabor que vai comer, como é que existem “coisas” com sabor pizza?

Notícia: Você sabia que a língua é o músculo mais potente do corpo humano?

Comentário do Estagiário: Se isso for mesmo verdade a Fundação Municipal de Esportes de Brusque bem que podia inscrever alguns linguarudos e linguarudas que tem espalhados pela cidade para participar do levantamento de peso nos Jogos Abertos. Olha, fazia ouro, prata e bronze, garantido!

Preço nas alturas

O preço das coisas nos aeroportos continua uma vergonha. É claro que estamos falando em voar, mas o preço não precisa estar nas alturas também! Os donos desses estabelecimentos comerciais que existem nos aeroportos devem ter avião, helicóptero, lancha, jet, cavalo de raça, motorhome, amante, casa frente mar no Balneário Perequê, porque o cara só pode ter muita despesa pra jogar 400% de lucro sobre os produtos! Um café custa o preço de uma cerveja. Uma cerveja custa o preço de uma dose de uísque. Uma dose de uísque custa o preço de um almoço. E o preço de um almoço dá pra pagar uma passagem aérea! Ops… aqui mudou porque o preço das passagens aéreas no Brasil é outra vergonha!

Produtos da nossa terra

A prefeitura recentemente acertou em duas medidas com relação a Fenarreco: a inclusão das cervejarias aqui de Brusque e região no evento e o espaço gastronômico também exclusivo para as empresas aqui da terrinha e adjacências. É um passo para melhorar ainda mais a nossa festa que ao que tudo indica vai continuar melhorando em 2025.

Comprovado!

Amanhã já estamos em fevereiro e como está passando rápido esse 2025! Ainda bem que, segundo o matemático Oswald de Souza, fevereiro é o mês que as mulheres reclamam menos! Será, galego?

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“A simplicidade é o último degrau da sabedoria.”

Khalil Gibran