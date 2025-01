Nova diretoria assume gestão da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque realizou, na noite desta segunda-feira, 20, a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2025/2026. O evento aconteceu na Sociedade Esportiva Bandeirante e reuniu membros da instituição, convidados e autoridades locais.

Vanilda Mafra, a Dida, foi empossada como presidente da entidade. Ela contará com o apoio de Eulália Carolina Bado Walendowsky, a Lolita, que assume como vice-presidente.

A agora ex-presidente, Miriam Evangelista Ribeiro, agradeceu pelos 6 anos de mandato que cumpriu e destacou as parcerias com as instituições e o poder público. Em especial, fez um agradecimento às voluntárias.

“Sem vocês, sem a confiança que depositaram em nós, nas diretorias que tivemos ao longo desse período, não teríamos alcançado o que conseguimos. Sempre digo que a presidente eleita, junto com sua diretoria, é e deve ser a representante legal da entidade, mas o sucesso só é possível quando todas estamos unidas. Com o comprometimento e o engajamento de todo o grupo, conseguimos levar a rede ao patamar em que estamos hoje, e por isso sou grata a todas vocês, especialmente às minhas coordenadoras de setores. Vocês tornam o trabalho da presidente mais fácil. Estar como presidente dessa importante entidade, juntamente com as duas diretorias que tivemos nesse período, me fez conhecer mais sobre a saúde e as necessidades de nossas pacientes, além de buscar implantar na Rede Feminina os serviços que hoje estão disponíveis pelo SUS e são gratuitos”, disse Miriam.

No final do discurso, a ex-presidente desejou sucesso à próxima diretoria e à Rede Feminina. Disse que continuará como voluntária, mas agora com menos intensidade.

“Muito obrigada por esses seis anos de compreensão e portas abertas por parte de todos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Quem quiser, pode visitar, conhecer nosso trabalho de perto e nos ajudar, pois é fundamental que vocês estejam ao nosso lado, junto com o poder público, a Rede Feminina e todas as entidades, para contribuir com a saúde da nossa comunidade”, concluiu.

Dida Mafra, empossada presidente da Rede, destacou que está pronta para os desafios e que a Rede está preparada para enfrentá-los, pois conta com uma estrutura de referência.

“Temos pessoas que organizam nossos eventos e as decorações, temos o pessoal de artesanato que faz coisas incríveis, que são vendidas. Temos psicólogas voluntárias, são três psicólogas, mas também há psicólogas voluntárias que nem todo mundo sabe, mas que estão lá cuidando de todos. Temos as duas voluntárias de Reiki, que se dedicam ao atendimento das pacientes. Também temos voluntárias que fazem as compras para o lanche. Ou seja, é um grupo bem diversificado, mas precisamos de novas voluntárias”, disse.

Por fim, afirmou que a nova diretoria não pode se esquecer da missão principal da Rede, que é proporcionar atendimento humanizado nos serviços ofertados, contribuindo para a prevenção do câncer e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

“Precisamos evoluir muito, temos muitos pacientes novos, e semanalmente recebemos novos casos. Ninguém pode sair da Rede Feminina pior do que entrou. Às vezes, não temos muito a oferecer, mas uma informação, uma atenção, segurar a mão de alguém, um abraço (se a pessoa permitir) é o que ela precisa no momento. Agradeço a presença de todos. Vou precisar muito de cada um de vocês que estão aqui. E, como diz a famosa frase: ‘Fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores'”, concluiu a nova presidente.

Diretoria

A nova diretoria será composta ainda por Rosemeiry Ossucci como 1ª secretária, Sônia Maria Rieg Fischer como 2ª secretária, Roseane Raquel de Oliveira Benvenutti como 1ª tesoureira e Sônia Regina de Araújo Francisco como 2ª tesoureira.

O Conselho Fiscal terá como integrantes Sônia Regina Zucco, Maria do Carmo Tomazoni Zen, Fernanda Zanon e Maria da Silva Gevaerd, esta última atuando como suplente. Já o Conselho Consultivo será formado por Rainilda Lunardelli Zucco, Sônia Maria Rieg Fischer e Miriam Evangelista Ribeiro.

