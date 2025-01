Guilherme Pira faz seu primeiro treino no Brusque

O atacante Guilherme Pira fez seu primeiro treino com o Brusque na tarde desta segunda-feira, 20, no Olaria, em Guabiruba. Anunciado há uma semana, em 13 de janeiro, ele chegou à cidade e aguarda o registro de seu vínculo com o clube no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Filipe Gouveia comandou as atividades, iniciando com foco no posicionamento do setor defensivo. Passou também por trabalhos de finalizações e um treino tático em campo reduzido.

A última sessão de treinos antes do jogo contra a Chapecoense está marcada às 9h30 desta terça-feira. O Marreco recebe a Chape pela terceira rodada do Catarinense com apito inicial às 19h30 desta quarta-feira, 22, no Augusto Bauer.

Além de Guilherme Pira, outro jogador que está à espera do BID é o atacante Gabriel Honório, que já vem treinando com o elenco.

