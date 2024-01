Nova Maibaum de Guabiruba está em processo de pintura e deve ser instalada em maio deste ano

A quarta Maibaum (Árvore de Maio), projeto idealizado em Guabiruba, deverá ser erguida no dia 1º de maio deste ano. A última Maibaum caiu no dia 30 de novembro de 2022 após fortes chuvas. Ela havia sido erguida em 1º de maio de 2018, quando reuniu um expressivo número de voluntários, já que sua instalação deve ser feita sem o uso de máquinas.

De acordo com o coordenador do projeto, Fabiano Siegel, a nova Maibaum já está em preparação de pintura. No momento, ela está com uma demão de impermeabilizantes e fungicidas.

“Também estamos preparando as placas, onde serão pintadas as logos das empresas apoiadoras. O contato com elas já foi iniciado. A nova Maibaum possui 21 metros de altura”.

Questionado se as fortes chuvas em 2023 atrapalharam o processo de secagem da Maibaum, o coordenador afirma que também foram registradas altas temperaturas e fortes ondas de calor, o que auxiliou a secagem.

Informações

A Maibaum consiste em um mastro de madeira pintado em espiral nas cores branco e azul, erguido manualmente sempre no primeiro dia de maio como um símbolo de organização e união.

Seguindo a tradição, a Maibaum é renovada a cada cinco anos, no primeiro dia de maio. Para isso, a nova árvore é colhida no ano anterior e preparada por meio da poda dos galhos, sendo posteriormente pintada com listras brancas e azuis. Durante esse período, inicia-se também a confecção das placas-símbolos pelos artesãos chamados Zünfte.

A instalação é realizada com a ajuda de duas estacas conhecidas localmente como “Schwaiberl” ou andorinhas. A parte superior é unida com cordas firmemente amarradas, que, ao serem pressionadas contra a Maibaum, possibilitam sua elevação.

Ao finalizar o processo, a Árvore de Maio é decorada com diversos ornamentos, incluindo o galinho do tempo (Wetterhahn) no topo, placas-símbolos representando associações, famílias, profissionais e empresas (Zunfttafeln), as bandeiras da cidade e do país, e um arco de festão.

Colaborou: Bruno da Silva

Assista agora mesmo!

“É muito alemã!”: músico da Alemanha fala sobre o que achou da Festa Pomerana, de Pomerode: