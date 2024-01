ParCão: projeto de espaço voltado a pets de Brusque pode sair do papel neste ano

A Prefeitura de Brusque informou já está trabalhando para que a construção do “ParCão” possa ter algum avanço neste ano. O parque pode ser construído tanto na chamada “Área 41”, terreno localizado no bairro Jardim Maluche, quanto no terreno ao lado da Arena Brusque. O objetivo do espaço é proporcionar aos tutores um espaço para lazer com seus pets.

O “ParCão”, em resumo, deverá ser um espaço cercado, com a possibilidade de os pets se manterem sem coleira, para que possam desenvolver brincadeiras e interações que se tornam incompatíveis com espaços abertos. A proposta do projeto já havia sido apresentada em 2022, ao ex-prefeito Ari Vequi.

“A ideia é usar a Área 41 para criar um grande parque, diferente do que será o ParCão. Para o espaço maior, buscaremos ajuda financeira da Alemanha, enquanto o ParCão seria construído com recursos do próprio município”, explica o prefeito André Vechi. A ideia dos dois serem construídos no mesmo espaço não está descartada.

Detalhes

Segundo as informações divulgadas, a prefeitura obteve a licença para realizar a limpeza do terreno da Área 41 neste ano. O espaço estava tomado por vegetação densa. O objetivo inicial é executar a limpeza e a terraplanagem.

A entrega do ParCão, que ainda não possui local definido para ser construído, é uma das propostas de campanha de André Vechi e é defendida por ele desde o início de seu mandato. A proposta recebeu apoio de setores ligados à causa animal, incluindo clínicas veterinárias locais.

O prefeito também deu detalhes do que a prefeitura planeja para o outro grande parque que deverá ser construído na Área 41. “O desejo é criar um parque bem estruturado, equipado com banheiros e estacionamento para o aproveitamento da comunidade”, complementou.

Pedido de homenagem

O Clube do Golden Brusque, grupo destinado a donos de cães da raça Golden Retriever, busca homenagear um de seus membros mais memoráveis no ParCão. Famoso no município, Braille, que faleceu de câncer em agosto de 2023, destacou-se como o primeiro cãos-guia em Brusque. O grupo pretende homenagear o cão dando o nome do parque em sua memória, e talvez até erguer uma estátua em sua honra.

De acordo com Sidnei, que foi o tutor de Braille por anos, a presença do cachorro nas ruas de Brusque teve um impacto significativo tanto em sua vida pessoal quanto na de diversos moradores.

“Após a partida dele, o sentimento de homenageá-lo tornou-se mais forte. Isso não poderia vir de mim, mas fico feliz que partiu do Clube. Acredito que o Braille merece ser lembrado na história de Brusque. Ele foi o primeiro cão-guia da cidade. Fico agradecido pelo desejo do grupo e agora é aguardar para ver se algo pode ser feito.”

