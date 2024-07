Novo presidente do Rotary Club de Brusque é empossado

O novo presidente do Rotary Club de Brusque, o empresário Cesar Busnardo Neto, foi empossado na noite desta terça-feira, 16, na Sociedade Esportiva Bandeirante. Ele integrará a diretoria da organização na gestão de 2024-2025.

Morador de Brusque há 14 anos e integrante do Rotary há dez, Cesar assume a presidência da entidade substituindo José Santo Pasqualotto Ribeiro.

Durante a solenidade, Cesar expôs os planos para o seu mandato, de seguir com projetos em andamento e buscar novos, que beneficiem ainda mais o município.

“Seja gratidão a minha primeira palavra. É com orgulho e satisfação que assumo hoje a presidência do Rotary. Nosso objetivo é conseguir fazer a diferença, deixando algo real e duradouro, através de pequenas ações e projetos na nossa comunidade brusquense”, destacou em seu discurso de posse.

No evento, Cesar também anunciou e empossou o conselho diretor do Rotary para o “ano novo rotatório”.

O ex-presidente José Santo Pasqualotto Ribeiro agradeceu pelos 30 anos de participação no clube e detalhou as ações feitas durante a sua gestão, como a doação financeira para o Rio Grande do Sul, além da entrega de 186 cadeiras de rodas ao estado gaúcho.

O ex-presidente também frisou a participação em eventos beneficentes e apoio ao intercâmbio de representantes da organização.

A cerimônia reuniu autoridades, convidados, membros e ex-sócios da organização.

Rotary Club

O Rotary é uma instituição internacional, criada em 1905 pelo advogado estadunidense Paul Percy Harris. Em Brusque, foi fundado em 1945.

Atualmente, a organização possui milhões de associados em todo o mundo e tem como objetivos a melhoria nas condições de vida e bem-estar social, a estimulação e fomentação do ideal de servir como base de todo empreendimento e a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

